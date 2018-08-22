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«КамАЗ» отремонтировал бытовой корпус завода двигателей

Экономика

Капитальный ремонт в блоке провели впервые за 24 года

«КамАЗ» отремонтировал бытовой корпус завода двигателей
Иллюстрация: Archive.government.ru
Завод «КамАЗ»

Набережные Челны, Татария, 22 августа 2018, 15:56 — REGNUM  На заводе двигателей «КамАЗ» в Набережных Челнах завершился двухлетний ремонт административно-бытового корпуса (АБК), сообщила 22 августа пресс-служба предприятия.

«Всё это время сотрудники ютились в других корпусах, находясь в стеснённых условиях. Капитальный ремонт этого корпуса был проведён впервые за 24 года», — говорится в сообщении.

Заместитель директора завода двигателей Иван Быков пояснил, что ремонт затронул все помещения корпуса — от раздевалок до кабинетов сотрудников. Также строители восстановили подземный переход между АБК и корпусом завода, который не работал с 1994 года.

Отмечается, что отремонтированный блок — второй из шести, прошедший капитальный ремонт. В 2018 году будет отремонтирован ещё один корпус, а до 2023 года — все остальные.

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