Псков, Великий Новгород и Петрозаводск свяжут единым поездом

Великий Новгород, , 15:48 — REGNUM Прямой поезд по маршруту Псков — Великий Новгород — Петрозаводск появится уже в ближайшее время. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 22 августа, заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин, выступая перед депутатами Новгородской областной думы.

Точную дату запуска поезда Никитин не назвал, пояснив, что есть ограничения.

«Маршрут откроется тогда, когда наши производители вагонов сделают вагон, который может работать и в переменном токе, и в постоянном и в режиме тепловоза», — отметил губернатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, для поезда «Ласточка» из Санкт-Петербурга в Псков РЖД разработало специальный тепловоз, который может работать и на неэлектрифицированном участке пути от Пскова до Луги. Сейчас Великий Новгород и Псков соединяет только автобусное пассажирское сообщение: автобусы между городами курсируют два раза в день.

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Напомним, «Ласточка» из Великого Новгорода в Петрозаводск была запущена в августе 2017 года.

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