Удмуртия кредитами на 11 млрд рублей погасит более дорогие займы

Ижевск, , 15:29 — REGNUM Удмуртия планирует привлечь невозобновляемые кредитные линии на 1 млрд рублей. Всего планируется провести 11 аукционов, общий объем привлекаемых средств составит 11 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные портала госзакупок.

Окончательное погашение кредитов предусмотрено в течение 36 месяцев. Начальная стоимость пять кредитов составляет 219 млн рублей, средства привлекаются под ставку 7,3% годовых. Остальные шесть кредитов будут привлечены с начальной стоимостью 225 млн рублей под 7,5% годовых.

В документах указано, что кредиты предоставляются на погашение кредитных обязательств республики.

Заявки принимаются до 5 сентября текущего года.

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В правительстве Удмуртии уточнили, что средства будут направлены на погашение кредитов, заимствованных ранее под более высокий процент, сообщает «Интерфакс-Поволжье».

Согласно выписке из государственной долговой книги республики, с начала 2018 года Удмуртия привлекла 12 коммерческих кредитов по 1 млрд каждый. Срок погашения — в январе и мае 2021 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Удмуртия в течение месяца сократила сумму коммерческих кредитов в структуре госдолга на 4,8 млрд рублей или на 26,8% — до 13,1 млрд рублей. По состоянию на 1 августа 2018 года объем госдолга республики составил 48,335 млрд рублей.

На обслуживание долговых обязательств до начала августа регион потратил 1,287 млрд рублей.

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С учетом изменений, внесенных в бюджет республики в июне, доходы планируются в размере 69,922 млрд рублей, расходы — 70,233 млрд рублей. Дефицит бюджета — 311,6 млн рублей. При этом в конце 2017 года бюджет региона на 2018 год принят с профицитом в размере 1,2 млрд рублей.