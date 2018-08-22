Инвестициям в экономику Курганской области приказано «стартануть»

Курган, , 16:21 — REGNUM Глава Курганской области Алексей Кокорин поставил перед правительством Курганской области задачу обеспечить динамику роста показателей Зауралья в Национальном рейтинге инвестиционного климата на 2018 год. По его прогнозам регион должен подняться в рейтинге на десять пунктов вверх.

Уповая на успех 2017 года, когда позиции Зауралья поднялись в нацрейтинге на 22 пункта, Алексей Кокорин в предвыборный год явно не рад, что в первом полугодии 2018 года Курганская область потеряла захваченный плацдарм.

«Где есть недоработки — подтянуться, а где есть моменты, благодаря которым мы можем «стартануть», опередить в хорошем смысле наших конкурентов — субъекты Российской Федерации», — поставил амбициозную задачу перед департаментом экономического развития Алексей Кокорин 22 августа.

Причём данный департамент недавно был обезглавлен. Напомним, прежний руководитель ведомства Сергей Чебыкин находится под домашним арестом. Его сменил Сергей Токарев, который занимал должность начальника управления по инвестиционной деятельности и межрегиональным связям.

Новый исполняющий обязанности директора департамента экономического развития 22 августа подробно доложил о реализации проекта «Формирование сервисной модели поддержки малого и среднего предпринимательства в Курганской области», направленного на позитивную оценку бизнесом усилий региональных властей.

Созданные в марте 2018 года территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в моногородах Далматово и Варгаши, в департаменте экономразвития Курганской области считают важным инструментом, обеспечивающим улучшение инвестиционного климата в регионе.

Напомним, резидентам ТОСЭР предоставят налоговые льготы: по налогу на прибыль, во внебюджетные фонды вместо 30% будут отчисления в размере 7,6%, а также по налогу на имущество.

В Варгашах в ходе реализации проектов планируется создание пиролизного комплекса по изготовлению древесного угля, строительство мельницы производительностью 300 т/сутки, мини-пекарни, инженерно-техническое проектирование и опытное производство специальной техники, запуск производства по переработке мясных полуфабрикатов, масличных культур, предприятия по производству изделий из древесно-полимерного композита (террасная доска). Для посёлка Варгаши — это более 200 новых рабочих мест и инвестиции размером около 900 млн рублей.

Первый заместитель главы Варгашинского района Марина Ошнурова сообщила о том, что администрацией утвержден регламент работы с потенциальными инвесторами и активно ведётся рекламная кампания на различных выставочных мероприятиях, а также проекты предлагаются предприятиям из других регионов. Проектом «Производство изделий из стеклопластика и древесно-полимерных композитов» заинтересовалось ООО «Индустрия ПРО», подписано соглашение, материалы направлены в Министерство экономического развития России для включения предприятия в реестр резидентов. Что касается Далматово, то работа по привлечению резидентов там тоже ведётся. Кроме того, Марина Ошнурова отметила общую беду для всех моногородов Зауралья: инвесторов отпугивают высокие энерготарифы для промпредприятий.

Отметим, согласно отчёту департамента экономического развития, опубликованному на сайте ведомства, индекс промышленного производства в Курганской области в первом полугодии 2018 года превысил 3,3% к аналогичному периоду 2017 года.

Консолидированный бюджет Курганской области за январь-апрель 2018 года исполнен с профицитом в размере 660 млн рублей. Общие доходы получены в сумме 13,84 млрд рублей, из них половина — налоговые поступления, из которых превалирует налог на доходы физических лиц (38,3%), то есть зарплата населения. Предприятия пока не приносят столь ощутимую прибыль, так как в общей массе налоговых доходов налог на прибыль организаций составил 18,6%. И сравним с первым полугодием 2017 года, когда налог на прибыль организаций составлял в общей налоговой массе, пополнившей бюджет, 23%, налог на доходы физических лиц — 36%.

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