Снижение добычи нефти стабилизирует сырьевой рынок

Москва, , 15:10 — REGNUM Нефтяной рынок сохраняет стабильность с перспективами роста на фоне падения запасов нефти в США и ослабления доллара, в то время как опасения по поводу возможного дефицита иранской поставки в ноябре из-за санкций США также способствовали росту цен. Плюс запасы нефти в США упали на 5,2 млн баррелей в неделю до 17 августа до 405,6 млн баррелей, опередив прогнозы аналитиков нападение в 1,5 млн баррелей. Тенденция снижения запасов нефти в США может сохраниться до конца этой недели, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Снижение добычи нефти в США на фоне незначительного ослабления доллара оказывают стабилизирующий эффект на нефтяной рынок в целом. Но остаются опасения по поводу того, сколько нефти будет удалено с глобальных рынков путем возобновления санкций в отношении Ирана. Саудовская Аравия будет председательствовать на заседании JMMC между членами ОПЕК иОПЕК+ 23 сентября в Алжире. Встреча будет интересной с участием Ирана, и они планируют призвать ОПЕК в целом, разрешив членам увеличить квоты производства других членов, которые не смогут достичь уровня добычив 100%.

«Между тем китайская делегация находится в Вашингтоне для обсуждения торгового спора со стороной США. Но признаки оттепели были маловероятными, поскольку инвесторы не верят, что США и Китай добьются большого прогресса. При сложившихся обстоятельствах перспектива роста цен на нефть марки Brent в районе $75 за баррель является актуальной. Сланцевая нефть марки WTI с учетом корреляции с маркой Brent также подает признаки роста до $67,50 за баррель в ближайшей перспективе», — считает эксперт.

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