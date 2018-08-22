Из-за коррупции в Киргизии упразднили комиссию по возврату НДС

Бишкек, , 15:04 — REGNUM Правительство Киргизии расформировало комиссию по возврату налога на добавленную стоимость и внесло в Налоговый кодекс поправки, перекладывающие эту функцию на налоговую службу. Об этом заявил министр экономики Олег Панкратов сегодня, 22 августа, выступая на пресс-конференции.

«Всякие комиссии как коллективный орган устраняются, просто вводится норма, что если сумма возврата НДС до 500 тысяч сомов (480 тысяч рублей), то территориальный налоговый орган принимает решение возвратить НДС или отказать, если свыше, то решение принимается республиканским налоговым органом», — уточнил он.

При этом высокопоставленный чиновник отметило, что ответственность за принятие решений по возврату налога на добавленную стоимость теперь будут нести конкретные должностные лица налоговой службы.

«Кода комиссионно определяли, вернуть или не вернуть налогоплательщику переплаченный НДС, это в итоге влекло за собой проявление коррупции, с одной стороны, а с другой стороны, это влекло за собой коллективную безответственность», — подытожил Панкратов.

ИА REGNUM напоминает, что в конце марта 2018 года генеральная прокуратура и госслужба по борьбе с экономическими преступлениями Киргизии выявили коррупционную схему с участием чиновников правительственной комиссии по возмещению и возврату НДС.

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В период с 2016 по 2018 годы они подделали документы и возместили из государственного бюджета девяти местным компаниям за фиктивный экспорт товаров сумму свыше 847,4 млн сомов (814,8 млн рублей по текущему курсу).