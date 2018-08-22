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Астана пересогласует с Москвой экспорт бензина

Экономика

Казахстанская сторона ждет из России документы более двух месяцев

Астана пересогласует с Москвой экспорт бензина
Ural-66
Вагон — цистерна для нефтепродуктов

Астана, 22 августа 2018, 15:02 — REGNUM  Министерство энергетики Казахстана ждет от России документы для согласования экспорта бензина в страны Туркестана, сообщает 22 августа агентство «КазТАГ» со ссылкой на министра энергетики республики Каната Бозумбаева.

По его словам, казахстанская сторона ждет из России документы более двух месяцев в связи с изменениями в составе российского правительства. В настоящее время Москва пересогласует документы.

Как сообщало ИА REGNUM, импорт российского бензина в Казахстан будет ограничен с 25 августа. Запрет продлится три месяца и распространится на бензин 92-й и 98-й марок, ввозимый железнодорожным транспортом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане запретят импорт российского бензина на три месяца

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