В Башкирии возбуждено 14 уголовных дел в отношении управляющих компаний ЖКХ

Уфа, , 14:51 — REGNUM В отношении 14 управляющих компаний Уфы, Стерлитамака и Салавата, которые накопили задолженность за тепло и горячую воду, возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ООО «БашРТС» (Башкирская генерирующая компания, входит в структуру «Интер РАО»).

Руководители УК подозреваются в нецелевом использовании средств собственников жилья, предназначавшихся компании за тепло и горячую воду.

Полиция провела обыски в офисах управляющих компаний, изъяла необходимую в рамках расследования документацию, финансово-хозяйственные документы и другие вещественные доказательства.

«Правоохранители сейчас выясняют, на какие цели были потрачены средства, предназначавшиеся «БашРТС». Все наши усилия направлены на то, чтобы вернуть средства жильцов и использовать их по назначению — на обновление теплосетей и оборудования», — отметила замдиректора «БашРТС» по сбыту Ирина Попова.

Кроме того, по заявлениям компании сейчас ведутся проверки деятельности 68 предприятий — должников.

По данным «БашРТС», общая задолженность за тепло и горячую воду юридических и физических лиц в Башкирии к началу августа достигла 6,75 млрд рублей. Основная доля долга приходится на управляющие компании — 5,03 млрд рублей или 74,5% от общей суммы.

Наиболее крупными должниками являются УЖХ Орджоникидзевского района Уфы — долг компании превышает 614 млн рублей, УЖХ Калининского района Уфы — 455 млн рублей, УЖХ Октябрьского района Уфы — 387 млн рублей и УЖХ Сипайловский Октябрьского района Уфы — 271 млн рублей.

Из 14 крупнейших задолжников шесть компаний находятся в Уфе, одна — в Салавате и семь — в Стерлитамаке.