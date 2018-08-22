Среда, 22 Августа 2018 года
16:24:39 МСК

План поставки угля в Алма-Ату не выполнен на 39%

Экономика

Погрузка угля во внутриреспубликанском сообщении выполняется на 91%

План поставки угля в Алма-Ату не выполнен на 39%
Иван Шилов © ИА REGNUM
Уголь

Астана, 22 августа 2018, 14:48 — REGNUM  По состоянию на середину августа план поставки угля в Алма-Ату выполнен всего на 61%, заявил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек. Об этом 22 августа сообщили в пресс-службе министерства по инвестициям и развитию республики.

По словам министра, из плановых 23 тыс. тонн угля в Алма-Ату поставлено 14 тыс. тонн. В Джамбульской (Жамбыльской) области Казахстана план выполнен всего на 34,8%.

Невыполнение плана погрузки угля связано с отказом грузоотправителей и несвоевременным прибытием собственных вагонов. Касымбек добавил, что погрузка угля во внутриреспубликанском сообщении выполняется на 91%.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа резко возросли поставки угля в Восточно-Казахстанскую область. Ранее СМИ сообщали, что в области возникли проблемы с ценами на уголь. В администрации эту информацию опровергли. В настоящее время стоимость одной тонны угля в регионе составляет 8800 тенге (1636 рублей).

Читайте ранее в этом сюжете: В августе резко увеличились поставки угля в Восточно-Казахстанскую область

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Уголь
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить