Поезд из Великого Новгорода в Нижний отправится в декабре

Великий Новгород, , 14:43 — REGNUM Новый поезд по маршруту Великий Новгород — Нижний Новгород через Москву и Владимир отправится уже в декабре 2018 года. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 22 августа, заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин, выступая перед депутатами Новгородской областной думы.

«Это поезд, который позволит нам связать и «Золотое кольцо», и «Серебряное ожерелье», — сообщил глава региона.

По его словам, на 10 декабря 2018 года поезд «уже стоит в расписании».

Напомним, впервые о планах запуска прямого поезда из Великого Новгорода в Нижний Новгород власти Новгородской области заявили весной нынешнего года. Прямой железнодорожный маршрут между городами, по мнению руководства региона, будет способствовать привлечению туристов.

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