Киев планирует растянуть выплату госдолга на 10 лет

Киев, , 14:42 — REGNUM В 2019 году прямой государственный долг Украины снизится до 52% внутреннего валового продукта (ВВП) и до 49% ВВП к 2021 году. Об этом 22 августа на заседании правительства Украины заявила и.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова, во время презентации государственной стратегии обновленного управления государственным долгом Украины.

Она сообщила, что к концу 2018 года госдолг составит около 60% ВВП, тогда как в конце 2017-го показатель был 61% ВВП.

«Наша цель амбициозная — до конца следующего года иметь госдолг в 52% ВВП, а к концу 2020 года — не более 49%. Это более амбициозная цель, чем та, которая ставилась раньше», — считает Маркарова.

Министр также проинформировала о планах минфин утвердить равномерный график погашения госдолга с продлением сроков, привлечь долгосрочное льготное финансирование от международных финансовых организаций и нарастить гривневую долю госдолга.

В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о важности достижения Украиной финансовой независимости и погашения внешних долгов.

«Государство должно быть независимым в том числе и финансово… С 2005 года по 2013 год нас всех украинцев завели в абсолютную зависимость перед внешними и внутренними кредиторами в виде государственного долга. Он стал чрезвычайно большим бременем для национальной экономики и самое главное для каждого украинского гражданина. Именно этот долг нас сдерживает, чтобы быстрее повышать социальные стандарты, лучше обеспечивать необходимые потребности украинских граждан, увеличивать нашу обороноспособность и много других вещей», — сказал Гройсман.

Он раскритиковал предыдущие правительства Украины, которые с 2005 года набрали 50 млрд долл кредитов, но так и не провели в стране ни одной системной реформы.

«Я хочу, чтобы мы лишились этих финансовых цепей, в которые нас с вами исподтишка затянули. Мы можем сказать, что с 2005 по 2013 год при тех управленцах, которые были в стране, ничего системно не изменилось. Не появились ни новые дороги, ни новые больницы, ни новые школы массово… Где эти 50 млрд долл, которые занимали, куда они делись? Я сегодня не могу найти ответ на этот вопрос», — признался Гройсман.

Премьер считает, что Украина может рассчитаться с внешними долгами в ближайшее десятилетие.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы в ближайшее время, в ближайшее десятилетие избавиться от финансовой зависимости. Наша экономика должна быть сильной и способной обслуживать наши долги и уменьшать их. Все что останется в украинском бюджете должно быть справедливо перераспределено между теми, кто в этом нуждается и на модернизацию Украины», — подытожил Гройсман.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 июня государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 1,998 трлн гривен или 76,29 млрд долларов. В 2018 году Украина должна выплатить 328 млрд гривен (11,841 млрд долл) по своим долгам, в 2019 году — 11,732 млрд долл, в 2020-м — 9,605 млрд долл. В госбюджете-2018 на обслуживание государственного долга предусмотрено 130,2 млрд грн (4,7 млрд долл).