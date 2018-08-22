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«Вопрос о пенсионной реформе национальный»

Экономика

Его нельзя решать с кондачка отдельно взятой группой людей, заявил эксперт

«Вопрос о пенсионной реформе национальный»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Пенсионная реформа

Красноярск, 22 августа 2018, 14:35 — REGNUM  Мнение Общественной палаты РФ Красноярского края по поводу повышения пенсионного возраста остаётся неизменным и выражается в одной фразе — в данном случае пенсионная реформа не подготовлена и не обсуждена. Общественники не согласны с той редакцией, которую в первом чтении приняла Государственная дума РФ, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Совета Гражданской ассамблеи Общественной палаты РФ Красноярского края Алексей Менщиков.

Для того, чтобы делать какие-либо шаги, особенно в таком тонком вопросе, как повышение пенсионного возраста, нужно было проработать аргументацию, почему это нужно делать, а получилось законопроект появился неожиданно, «свалился с неба». Не было заранее представлена концепция законопроекта. Надо сначала было проработать документ, должны были быть предприняты шаги предшествующие принятию законопроекта, например, хотя бы узнать его авторов.

«Вопрос о пенсионной реформе в России, можно сказать, национальный, решать его с кондачка отдельно взятой группой людей нельзя. Гражданская ассамблея Красноярского края не против самой пенсионной реформы, члены ассамблеи против такого скороспелого и непродуманного решения. Кроме того, считаю, что это вообще никакая ни пенсионная реформа, а просто законопроект о повышении пенсионного возраста. Надо обсуждать настоящую реформу пенсионной системы страны — из каких источников финансировать, кто будет финансировать, как, каким образом», — высказал свое мнение Менщиков.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»

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Повышение пенсионного возраста
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