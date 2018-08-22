ООН признает влияние масличной пальмы на экономический рост Индонезии

Джакарта, , 14:24 — REGNUM Организация Объединенных Наций (ООН) признает, что масличная пальма увеличивает уровень жизни фермеров в Индонезии. С заявлением выступил исполнитель директор ООН по окружающей среде Эрик Сольхейм. Об этом сообщает индонезийский информационный портал Medcom.

«Пальмовое масло в Индонезии оказывает непосредственное влияние на фермеров, это также хорошо для экономического роста в Индонезии», — отметил Эрик Сольхейм в ходе дискуссии под названием «Устойчивое развитие для всех: на пути к целям устойчивого развития ООН», в Джакарте.

Фактически, пальмовое масло помогает Индонезии снизить уровень бедности, который является одной из целей ООН в области устойчивого развития. Тем не менее, Индонезия должна быть осторожной и бороться с обезлесением.

Индонезийские и малазийские продукты из пальмового масла подвергаются критике со стороны Европейского союза. По мнению Совета ЕС, индонезийские пальмовые продукты производятся путем нанесения ущерба окружающей среде.

Напомним, индонезийское правительство подняло вопрос о пальмовом масле на встрече министров иностранных дел стран-членов Ассоциации Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Европейского союза в Сингапуре в августе 2018 года.

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