Ростовский производитель индейки дошёл до дефолта

Ростов-на-Дону, , 14:21 — REGNUM Крупнейший производитель индейки в России — компания «Евродон» — допустил дефолт по платежу по кредиту «ВЭБ Капитала» (инвесткомпания Внешэкономбанка). Официально ситуацию не комментирует ни Внешэкономбанк, ни «Евродон».

Общий долг составляет более 30,5 млрд рублей. Как сообщает издание «Ведомости», на предприятиях в настоящее время работает мониторинговая группа «ВЭБ Капитала», специалисты которой изучают ситуацию.

Внешэкономбанк ищет способы вывести ростовского производителя индейки из кризиса. В числе вероятных решений проблемы — вхождение в проект нового профильного инвестора.

ИА REGNUM сообщало, что по экономике компании «Евродон» ударил грипп птиц. Вирус был обнаружен на предприятии неоднократно. В связи с этим пришлось уничтожить поголовье птиц. Какие потери понёс крупнейший производитель индейки, не уточняется. Известно, что в декабре 2016 года, когда пришлось ликвидировать поголовье из-за птичьего гриппа, компания оценила свои убытки в сумму более 1 млрд рублей.

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