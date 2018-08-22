Maersk протестирует Севморпуть

Москва, , 14:16 — REGNUM Крупнейшая в мире судоходная компания Maersk планирует пробный рейс контейнеровоза вдоль российского арктического побережья. Как сообщает Independent, компания считает Северный морской путь потенциальной альтернативой Суэцкому каналу.

Судно-«первопроходец» датской компании VentaMaersk — новый контейнеровоз ледового класса водоизмещением 42 000 тонн, может перевозить 3600 контейнеров. Согласно плану, судно с замороженной рыбой на борту покинет Владивосток в конце текущей недели, проследует по Севморпути и прибудет в Санкт-Петербург к концу сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, компания Maersk проявляет интерес к работе на трассах Северного морского пути с весны 2017 года. Гендиректор Maersk Line Сорен Скоу говорил о возможности использования судов типа Venta Maersk на российском маршруте, при этом подчеркивая, что о постоянной практике говорить преждевременно.

Известно, что в сравнении с Суэцким каналом Северный морской путь может сократить время перевозки грузов на одну-две недели. Однако его минусом остается потребность в ледокольной проводке, непредсказуемые погодные условия. Учитывая все факторы, Maersk желает проверить возможность эксплуатации Севморпути и собрать необходимые данные.

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Северный морской путь (СМП) — это главная российская морская коммуникация в Арктике. СМП проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана. Он соединяет европейские и дальневосточные порты, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина (от Карских ворот до бухты Провидения) — 5600 км. Расстояние от Санкт-Петербурга до Владивостока через маршрут Севморпути составляет около 14 тысяч км (через Суэцкий канал — свыше 23 тысяч км).

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