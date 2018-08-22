Российские атомщики начали изучать обломки топлива АЭС «Фукусима»

Москва, , 13:43 — REGNUM АО «Техснабэкспорт» в консорциуме с АО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина», АО «ГНЦ НИИАР» и ФГУП «РосРАО» успешно завершило первую фазу работ в рамках субсидируемого японским правительством проекта по изучению изменения свойств кориума в процессе старения для использования при проведении работ по ликвидации последствий аварии на АЭС «Фукусима-Дайичи».

Проект администрируется Исследовательским институтом Митсубиши (Mitsubishi Research Institute, Inc., Япония).

Как сообщили в компании, результатом реализации первой фазы проекта стала разработанная на основании изучения образцов кориума и лав аварийной Чернобыльской АЭС методика создания активных модельных образцов топливных осколков АЭС «Фукусима-Дайичи».

На второй фазе запланировано изготовление необходимых для продолжения исследований образцов кориума и формирование прогнозной модели изменения его характеристик.

Работы предполагается завершить к марту 2019 г.