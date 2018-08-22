Спор в ВТО об американских пошлинах может длиться до двух лет

Москва, , 13:44 — REGNUM Процесс рассмотрения во Всемирной торговой организации (ВТО) претензий к США из-за заградительных пошлин может занять полтора-два года. Об этом рассказал директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков.

По его словам, истцы могут добиться фактического объединения споров, которые рассмотрит одна Третейская группа. В среднем подобные процессы идут от полутора до двух лет.

«Рассчитываем на решение в нашу пользу, иначе смысла начинать это дело не было бы», — сказал Медведков ТАСС.

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Торговые войны и политические санкции вызвали стресс-тест, который переживает сегодня мировая торговля. Прежде ВТО сталкивалась с теми же процессами, но в более скоромных масштабах. Торговля в мире продолжится, но не исключены серьезные изменения её географии и объемов, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США ввели пошлины в размере 25% и 10% соответственно на ввоз стали и алюминия. Евросоюз ответил введением 25%-ных пошлин на ряд американских товаров. Россия наряду с такими членами ВТО, как Китай, Индия, Евросоюз, Канада, Мексика и Норвегия оспорила позицию США в ВТО.

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