Губернатор: Новгородские муниципалитеты серьёзно закредитованы

Великий Новгород, , 13:25 — REGNUM Замена коммерческих кредитов на заимствования с более низкой ставкой позволят экономить бюджету Новгородской области десятки миллионов рублей. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 22 августа, заявил губернатор региона Андрей Никитин, выступая перед депутатами Новгородской областной думы.

«Считаю важным и ставлю задачу перед правительством региона помочь муниципалитетам в аналогичной деятельности. Сегодня муниципалитеты у нас имеют достаточно серьёзный уровень и закредитованности, и, что самое главное, высокий уровень процентной ставки», — заявил губернатор Новгородской области.

По данным Министерства финансов РФ на 1 августа 2018 года, совокупный долг муниципальных образований Новгородской области составляет 3 млрд 375 млн рублей, из которых 2,1 млрд рублей — коммерческие кредиты. При этом соотношение бюджетных кредитов и банковских в структуре долга Новгородской области совершенно иное: из 15,7 млрд рублей госдолга региона только 4,9 млрд рублей — коммерческие заимствования.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в областной столице — Великом Новгороде — величина муниципального долга балансирует у предельной величины. Из суммы долга порядка 1,8 млрд рублей менее 200 млн рублей — бюджетные кредиты. На обслуживание долга муниципальный бюджет в 2018 году потратит 173 млн рублей — это 7,4% всех расходов бюджета города.

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