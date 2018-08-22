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Администрации Ташкента разрешили размещать облигации

Экономика

Правовой эксперимент в столице республики будет запущен 1 сентября

Ташкент, 22 августа 2018, 13:25 — REGNUM  Хокимият (администрация) Ташкента получил право привлекать на реализацию проектов свободные средства населения за счет продажи облигаций. Об этом говорится в соответствующем указе президента Узбекистана, опубликованного агентством УзА.

Глава государства подписал указ «О правовом эксперименте по внедрению особого порядка управления в городе Ташкенте». Правовой эксперимент в столице республики будет запущен 1 сентября.

Средства, вырученные от продажи городских облигаций, будут направлены на проекты, одобренные национальным агентством проектного управления при президенте.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая на Лондонской фондовой бирже Международная финансовая организация разместила облигации, номинированные в узбекских сумах. Общий размер облигаций составил 80 млрд сумов ($10,25 млн).

Читайте ранее в этом сюжете: Узбекский сум дебютировал на международном рынке облигаций

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Экономика Узбекистана
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