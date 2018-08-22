«Пенсионная реформа повысит благосостояние пенсионеров»

Чита, , 13:08 — REGNUM К повышению пенсионного возраста заставляет идти сама жизнь. В стране растёт количество пенсионеров, и они должны за чей-то счёт содержаться. Ситуация для принятия конкретных шагов назрела, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Забайкальской региональной общественной организации бурят Эрик Сангин.

Кроме того, пенсионная реформа даст возможность увеличить пенсии нынешним пенсионерам, и тем самым повысить их благосостояние. Ведь в развитых странах пенсионеры живут хорошо, а в России люди преклонного возраста выживают из-за низкого размера пенсий.

«Большинство людей предпенсионного возраста хотят продолжать работать. У человека есть хорошая работа, высокая зарплата, а его по закону выгоняют не пенсию, многие негативно относятся к этому. Повышение возраста даст возможность людям преклонного возраста официально, с гарантиями, что не уволят, работать дальше. Меры по изменению пенсионной системы принимать надо, возможно, не так быстро, некоторые моменты стоит обсуждать более детально, но прежнюю систему нужно менять», — высказал свое мнение Сангин.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»