«СиЛА» возобновляет прямые рейсы из Барнаула в Томск

Барнаул, , 12:45 — REGNUM Авиакомпания «Сибирская лёгкая авиация» («СиЛА») с 28 августа 2018 года намерена возобновить прямые рейсы из Барнаула в Томск. Как сообщает сегодня, 22 августа, Алтайское управление по внешним связям, туризму и курортному делу, за полёт на самолёте длительностью один час 40 минут придётся заплатить не менее 3000 рублей в одну сторону. Впрочем, это гораздо быстрее, чем на автобусе (9 часов за 1300 руб) или поезде (11 часов за 1600−2600 руб).

«Учитывая активное развитие туристско-оздоровительной отрасли Алтайского края — комплекса «Бирюзовая Катунь», курортов федерального значения в Белокурихе, а также культурные достопримечательности и широко известную базу учебных учреждений Томской области, этот рейс востребован жителями и гостями наших регионов и способствует развитию деловых связей», — заявили алтайские чиновники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, данный рейс включен в перечень субсидируемых маршрутов, финансовая поддержка которых выделяется из федерального и региональных бюджетов Томской области и Алтайского края.