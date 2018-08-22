Рубль теряет зависимость от негативных новостей о санкциях

Москва, , 12:27 — REGNUM Динамика российской валюты начинает постепенно терять зависимость от негативного новостного фона, вызванного новостями о фактическом введении нового пакета санкций. Рубль всё больше реагирует на процессы, протекающие на мировом финансовом рынке. Для оценки перспектив дальнейшей динамики следует обратить, прежде всего, внимание на динамику валютного рынка, на индекс доллара (DX) в частности. Американская валюта снижалась на протяжении трех дней, что было вызвано критикой со стороны Трампа в отношении действующей денежно-кредитной политики Федрезерва, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик компании «ФинИст» Альберт Кятов.

«Сегодня, 22 августа, доллар начал восстанавливать свои позиции по отношению ко всем мировым валютам, что, вероятнее всего, будет продолжаться на ожиданиях позитивных новостей со стороны правления ФРС, которые должны появиться сегодня вечером. Пара USD/RUB последние несколько дней находилась в узком коридоре, из которого с открытием торгов 22 августа произошел выход вверх. Это является сигналом к тому, что укрепление доллара к рублю продолжится до уровней 68−68,50 до конца дня», — считает эксперт.

Если рассматривать среднесрочную перспективу, то американская валюта может подрожать до 71 рубля, что с точки зрения технического анализа является следующей целью после прохождения уровня 68,50. К европейской валюте рубль, вероятнее всего, тоже продолжит снижение, однако динамика будет более сдержанной, поскольку на рынке Форекс доллар укрепляется и по отношению к евро. По паре EUR/RUB ближайшей целью видится отметка 80 рублей за единицу европейской валюты.

«Глобальный фундаментальный фон тоже не в пользу отечественной валюты. Все еще продолжается рост стоимости межбанковских заимствований в долларах, являющийся одним из катализаторов вывода спекулятивного капитала с развивающихся рынков, к которым мы относимся. Индекс государственных облигаций RGBI формирует коррекционный отскок от уровня 134 после практически двухнедельного падения подряд, однако, как мы видим, это не способно оказать поддержку рублю», — отметил Кятов.

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