Алтайский край заработал на курортниках более 7,5 млн рублей

Барнаул, , 12:30 — REGNUM С начала старта эксперимента по взиманию курортного сбора с отдыхающих Белокурихи, заселившихся в отели, гостиницы, санатории, гостевые дома и пансионаты, Алтайский край заработал 7,6 млн рублей. Причём почти половина этих денег (3,2 млн рублей) была получена в июле. Такие данные сегодня, 22 августа, приводит региональное управление по внешним связям, туризму и курортному делу.

Как известно, в соответствии с местным законодательством, до конца 2018 года размер курортного сбора составляет 30 рублей в сутки с человека, а с 2019 года и до окончания эксперимента сумма возрастёт до 50 рублей в сутки с человека. Исключения предусмотрены для лиц, направленных на лечение в рамках обязательного медицинского либо социального страхования, а также для федеральных льготников.

Уже известно, что на собранные средства планируется благоустроить территории городских лесов, прилегающих к курортной зоне, прибрежной зоны реки Белокуриха и въездной зоны в город, а также создать пешеходную зону «Ореховая аллея» и организовать центральную многофункциональную площадку.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в первый месяц нововведения (1 мая 2018 года) постояльцами 32 имеющихся в Белокурихе гостиниц и санаториев стали порядка шести тысяч человек, и почти все они оплатили налог из расчёта 30 рублей за сутки проживания с человека. В правительстве Алтайского края рассчитывают, что объём годового курортного сбора в Белокурихе составит 45−50 миллионов рублей.

Напомним, в соответствии с указом российского президента, эксперимент с введением курортного сбора проводится в Крыму, а также в Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях.

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