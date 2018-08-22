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Власти Германии выделят на поддержку фермеров «трехзначное число» млн евро

Экономика

Половину бремени возьмут на себя федеральные земли

Власти Германии выделят на поддержку фермеров «трехзначное число» млн евро
Винсент ван Гог. Сбор урожая в Провансе. 1888

Берлин, 22 августа 2018, 12:25 — REGNUM  Федеральное правительство Германии расценило нанесенный засухой ущерб сельскому хозяйству как «урон национального масштаба» и предоставит помощь фермерам, передает телеканал N-TV 22 августа.

Власти предполагают оказание финансовой помощи в размере «трехзначного числа» миллионов евро, однако с условием, что 50% расходов возьмут на себя федеральные земли, сообщают источники в правительстве. Сюда войдут прямые гранты и кредиты. Поддержка в первую очередь коснется тех хозяйств, чья прибыль в последние три года упала более чем на 30%.

Как сообщало ИА REGNUM, ассоциация фермеров Германии требовала помощи от властей в размере €1 млрд. В этом году урожай зерновых составляет 35,6 млн тонн — на 22% меньше, чем в 2017. Последний раз федеральное правительство Германии оказывало помощь фермерам после засухи в 2003 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Помощи немецким фермерам в размере €1 млрд не будет — Spiegel

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Экономика Германии
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