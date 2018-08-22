Новгородским должникам стали отключать горячую воду

Великий Новгород, , 12:06 — REGNUM В Новгородской области начали применять новую меру борьбы с неплательщиками за услуги теплоснабжения — блокировку подачи горячей воды. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 22 августа, в пресс-центре правительства региона, такую меру борьбы с должниками стало практиковать ООО «ТК Новгородская» — основной поставщик услуг теплоснабжения в регионе.

Первые блокираторы были установлены в квартирах должников в Великом Новгороде (в домах по Сырковскому шоссе и улице Щусева), а также в ближайших в городу населённых пунктах Новгородского района (в Панковке, Волховце, Трубичино). Отмечается, что долги этих жильцов за теплоснабжение достигли сумм от 60 до 180 тыс. рублей, при этом месяц назад неплательщикам были направлении предупреждении об ограничении услуги горячего водоснабжения.

Заместитель генерального директора по сбыту ООО «ТК Новгородская» Ирина Федотова пояснила, что после предупреждений ряд собственников частично или полностью оплатили долги или обратились в абонентский отдел за рассрочкой платежа. Блокираторы были установлены в квартирах тех граждан, кто проигнорировал предупреждение. В случае оплаты долга или оформления рассрочки платежа ограничения снимут.

Председатель областного комитета государственного жилищного надзора и лицензионного контроля Евгений Новожилов заявил, что приостановление горячего водоснабжения должникам в Новгородской области применяется впервые.

«Согласно законодательству, это возможно, если долг превышает сумму двух месячных размеров платы за коммунальную услугу», — пояснил он, отметив, что это — крайняя мера.

По его словам, ограничение или приостановка поставки воды возможны только в том случае, если данные действия не причинят неудобств другим собственникам помещений и не создадут угрозы причинения вреда общему имуществу многоквартирного дома.

По данным ООО «ТК Новгородская», на начало августа 2018 года дебиторская задолженность потребителей за услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения только в Великом Новгороде составляла 840 млн рублей, из которых 773 млн рублей — долги населения.

Читайте также: Новгородские медучреждения рискуют остаться без тепла из-за долгов

Напомним, с 1 июля 2018 года в Великом Новгороде тарифы на услуги ООО «ТК Новгородская» выросли на 12,3% на отопление и на 11,2% — на горячую воду. Высокий рост тарифа объясняют условиями концессионного соглашения, согласно которому компания должна вложить 2 млрд рублей в модернизацию городских сетей и котельных.

Читайте также: Темп роста тарифа на тепло в Великом Новгороде резко снизится с 2022 года