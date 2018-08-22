Курс евро на открытии торгов превысил 78 рублей

Москва, , 11:56 — REGNUM На открытии валютных торгов сегодня, 22 августа, курс евро к рублю превысил 78 рублей, следует из данных Московской биржи.

По состоянию на 11:30 мск, курс евро к рублю вырос на 34 копейки от закрытия предыдущих торгов и составляет 78,19 рублей. Курс доллара также вырос на 35 копеек и составляет 67,62 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа вступает в силу первый пакет новых антироссийских санкций США, что может добавить рублю волатильности. Новости о начале переговоров США и Китая могут влиять на рынок в зависимости от того, договорятся ли стороны о торговом компромиссе. Ситуация непростая, и, по прогнозам, доллар сегодня может остаться на уровнях 67−68 рублей, а евро передвинется в коридор 77−78 рублей.

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