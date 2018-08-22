Июль стал провальным месяцем для строителей Прикамья

Пермь, , 11:45 — REGNUM В Пермском крае в январе-июле 2018 года объём строительства жилья выполнен на 50 361,6 млн рублей, или 93% к уровню января-июля 2017 года (в сопоставимых ценах). Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Пермьстате, за семь месяцев в строй введено 5378 квартир общей площадью 422 тыс. квадратных метров, что составило 130,1% к соответствующему периоду 2017 года.

Самым неэффективным месяцем стал июль. Введено 35,9 тыс. квадратных метров в новостройках, что составило всего лишь 61,3% к введенной в эксплуатацию площади в этом же периоде 2017 года. Это самый низкий результат с начала 2018 года. В январе — июне ежемесячно соотношение объёмов строительства превышало 100%.

Примечательно, что в регионе наблюдается тенденция увеличения индивидуального строительства. В структуре новостроек жилого фонда всё более весомую долю занимают индивидуальные жилые дома: в январе-июле 2018 года — 60,6%, в январе-июле 2017 года — 54,3%.