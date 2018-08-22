Siemens подала жалобу в Верховный суд РФ по делу о крымских турбинах

Москва, , 11:45 — REGNUM Компании «Сименс технологии газовых турбин» и Siemens Aktiengesellschaft 20 августа подали в Верховный суд России кассационную жалобу на решения нижестоящих судов об отказе по иску к структурам «Ростеха» по поставкам турбин для строящихся теплоэлектростанций в Крыму. Об этом следует из электронной картотеки арбитражных дел.

В июне Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу производителя спорных турбин ООО «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ, на 65% принадлежит Siemens, на 35% — «Силовым машинам»), который просил суд отменить ранее вынесенное решение Арбитражного суда города Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, отклонившие иск «дочки» немецкого концерна.

Напомним, скандал вокруг поставок газотурбинного оборудования в Крым разгорелся летом 2017 года. Siemens обратилась в суд после того, как в СМИ появилась информация, что на полуостров прибыли изготовленные ею турбины для установки на ТЭЦ в Севастополе и Симферополе.

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