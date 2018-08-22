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Лишь 4% итальянских продуктов содержат ГМО

Экономика

Местные производители не нарушают допустимый уровень

Рим, 22 августа 2018, 11:29 — REGNUM  Лишь 4% продуктов в Италии содержат генно-модифицированные организмы (ГМО), сообщает Il Sole 24 Ore в среду, 22 августа, со ссылкой на данные министерства здравоохранения по итогам 2017 года.

Итальянские законы ограничивают добавление ГМО в продукты питания. Доклад министерства здравоохранения должен был продемонстрировать, в какой степени соблюдаются эти ограничения.

В ходе исследования было взято 782 пробы, в том числе 671 из местных продуктов и 111 — из импортных. Лишь в 4% местных продуктов были обнаружены ГМО, но допустимый уровень не был превышен.

Анализ импортных продуктов привел к выявлению 3 (из 111) продуктов с превышением допустимого уровня. Речь идет о продуктах китайского производства.

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Использование ГМО в пищевой промышленности
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