Кредиты не выплатили: «Татфонбанк» подвёл под наблюдение фирму-отельера

Казань, , 11:28 — REGNUM Ещё одна компания пострадала от банковского кризиса в Татарии. По иску конкурсного управляющего «Татфондбанка» в отношении ООО «Отель-К» (до переименования — «Сувар-Отель»), которое является владельцем обанкроченного, некогда крупнейшего девелопера региона «Сувар девелопмент», введено наблюдение. Срок первой процедуры в рамках банкротного дела продлится до 13 декабря 2018 года. Основанием для претензий послужили не выплаченные в срок кредиты — более 183,8 млн рублей. Определение суда вступает в силу с даты вынесения, но ещё может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Основанием для подачи банкротного иска ТФБ, который сам с апреля 2017 года является банкротом и находится под конкурсным производством, стало ранее выигранное дело за кредитные долги ООО. По одному из кредитов от 2012 года залогом выступала часть доли компании, составляющую 24% уставного капитала ООО «Сувар Девелопмент». Также «Отель-К» выступал поручителем и по долгам «Сувара», на сегодня признанного банкротом и имеющего перед кредиторами установленную задолженность свыше 5 млрд рублей.

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По данным ЕГРЮЛ, ООО «Отель-К», ранее носившее название ООО «Сувар-Отель», было создано в октябре 2005 года для управлениями гостиницами. Единственным участником и гендиректором компании с осени 2017 года является Адель Зарипов.

В октябре 2017 года в рамках мирового соглашения ПАО «Бинбанк» передал «Татфондбанку» права требования к должникам по кредитным договорам и договорам, обеспечивающим исполнение обязательств по ним. Речь шла о кредитах обоих ООО, выданных в 2011—2016 годах. Например, в 2011 году гостиничная компания взяла кредит 168,56 млн рублей под 10,5% годовых, часть суммы была возвращена. Ещё по одному кредитному договору компания получила 76,44 млн рублей, но уже под 13% годовых.

9 апреля 2018 года Арбитражный суд РТ взыскал в пользу ТФБ с ООО «Отель-К» более 183,821 млн рублей долга, процентов, неустойки, а также обратил взыскание на 24% уставного капитала ООО «Сувар-Девелопмент». Решение не обжаловалось.

9 июня 2018 года ТФБ обратился с иском, требуя признать ООО, так и не погасившее свои долги, банкротом. Арбитражный суд РТ требование признал обоснованным и принял решение «ввести в отношении общества с ограниченной ответственностью «Отель-К» процедуру банкротства — наблюдение сроком до 13.12.2018 года». Временным управляющим назначены Крестина Акубжанова. Она же является арбитражным управляющим АО «Земельная корпорация «Лидер», аффилированного с экс-председателем правления ТФБ Робертом Мусиным.

«Введение процедуры наблюдения защищает имущество должника. В течение периода наблюдения вопросами сохранности имущества должника, анализа его финансового состояния и обеспечения интересов кредиторов занимается временный управляющий, который контролирует процесс функционирования предприятия. Введение наблюдения не является основанием для отстранения руководителя должника и иных органов управления», — уточняется в определении суда с добавлением, что «в ходе наблюдения действуют ограничения и обязанности должника».