«Для сельских территорий пенсия – средство физиологического выживания»

Чита, , 11:23 — REGNUM Отношение к идее пенсионной реформы и к методам её проведения крайне отрицательное. Прежде чем проводить реформу, надо было всё продумать и тщательно взвесить. Никакого разумного, вменяемого подхода к пенсионной реформе не было изначально, заявил корреспонденту ИА REGNUM секретарь федерального Совета Всероссийской политической партии «Партия Дела» (Забайкальский край) Алексей Лапушкин.

Во-первых, никто не может дать ответ, что делают в Пенсионном фонде РФ (ПФР) 121 тыс. сотрудников. Непонятна структура расходов ПФР, может быть, средства на пенсии стоит поискать в самом фонде. Во-вторых, например, в Забайкальском крае нет работы для молодёжи, ситуация тяжелая, работы просто нет никакой. Эту ситуацию нужно учитывать и просчитывать. В-третьих, для сельских территорий пенсия — это средство выживания, не физического, а физиологического выживания. Чиновникам сложно понять, что 10 тыс. рублей для сельского жителя — это запредельные деньги. В Забайкалье существуют территории социального ада. Проблема заключается в том, что пенсионная реформа ударит в первую очень по ним, и количество таких территорий будет шириться.

«От повышения пенсионного возраста будет краткосрочный эффект буквально на 2−3 года, а затем ситуация с расходами бюджета станет ещё хуже. Надо было решать эту проблему комплексно, провести широкое обсуждение перед тем, как заявлять о проведении пенсионной реформы. Людям надо объяснять плюсы и минусы реформы, приводить цифры, а не просто взять и реализовать. Аморально принимать решение о повышении пенсионного возраста, когда математически понятно, что 40% мужчин и 20% женщин просто не доживут до пенсии», — высказал свое мнение Лапушкин.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»