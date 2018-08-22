В Дальневосточном федеральном университете появится «Остров киборгов»

Владивосток, , 11:18 — REGNUM Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и компания «Моторика» (Москва) подписали соглашение, которое позволит создать под Владивостоком медико-экономическую зону «Остров киборгов», сообщает 22 августа пресс-служба вуза.

Ожидается, что реализация соглашения позволит регистрировать медицинские устройства в области инвазивной биоинженерии в упрощенном порядке и имплантировать их пациентам.

Стороны подчеркнули, что ДВФУ обладает широкими возможностями для развития проекта — исследовательскими лабораториями, технопарком «Русский» и собственным медцентром, — а «Моторика» может создавать высокотехнологичные и эффективные средства реабилитации с активным использованием инвазивных технологий.

Инициатором проекта выступила команда лидерского проекта Агентства стратегических инициатив «Нейростарт» во главе с нейрохирургом Медицинского центра ДВФУ Артуром Биктимировым. По его словам, благодаря новой системе нейроимпланты и нейростимуляторы станут более доступны для пациентов, страдающих болезнью Паркинсона, эпилепсией, ДЦП, тяжелыми болевыми синдромами и другими патологиями.

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