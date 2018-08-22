Правительство Монголии увеличит зарплаты бюджетникам

Улан-Батор, , 11:18 — REGNUM Правительство Монголии решило повысить зарплаты госслужащим с 1 сентября. Зарплаты работников образовательной и медицинской отрасли будет повышены на 12−30%. Не будут увеличены зарплаты судьям, прокурорам и гражданам, занимающим политические должности.

«При принятии решения правительство учитывало условия работы и категорию государственных служащих. Зарплаты судей, лиц на политических должностях и прокуроров не будут увеличены. Зарплаты учителей, воспитателей детсадов и медсестер будут повышены на 12−30% в зависимости от категории. По решению правительства, с первого сентября вырастут зарплаты 90% госслужащих или 170 тысяч бюджетников,» — заявил министр труда и социальной защиты Содномын Чинзориг.

Также он напомнил, что профсоюзы требовали повышения зарплат на 50%, однако у правительства пока нет такой возможности. В 2018 году власти включили в бюджет 56,4 млрд тугриков для поощрения бюджетникам, эти деньги и пойдут на прибавки к зарплатам.

Отметим, что 17 августа Временный комитет учителей вновь выступил с требованием повышения зарплаты на 50%. Организаторы пресс-конференции заявили, что учителя будут ждать ответа на свои требования до 22 августа, в противном случае профсоюзы объят всеобщую забастовку.

Напомним, ровно год назад, 17 августа 2017 года в Монголии начались протесты учителей и медицинских работников. Профсоюзы не раз организовали массовые митинги и сидячие забастовки на центральной площади столицы Монголии, но власти страны, которые договорились с МВФ об участии в программе Extended fund facility на условиях не повышения зарплат бюджетникам, не смогли удовлетворить требования врачей и учителей.

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