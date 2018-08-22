Китай сокращает спрос на роскошь: упал экспорт швейцарских часов

Вашингтон, , 11:09 — REGNUM Экспорт швейцарских часов в июле упал на 6,6% по сравнению с предыдущим месяцем, в Китай он практически прекратился, пишет 22 августа Bloomberg.

Если в июне 2018 года рост продаж составил 13,2%, то в июле — 6,6%. С учетом корректировки на один дополнительный рабочий день в июле рос составил всего 2%, считает аналитик Exane BNP Paribas Лука Сольки.

Продажи за рубежом сократились за счет Китая — поставки в эту страну практически прекратились и идут только в Гонконг. Там швейцарские часы покупают, в основном, туристы — а в августе их в Гонконге много.

По мнению инвесторов, спрос на люксовые товары снижается на фоне роста напряженности и торговой войны между США и Китаем. Автор колонки Андреа Фелстед отмечает, что в скором времени снижение китайского спроса почувствуют и такие люксовые гиганты, как Kering SA, Hermes International и LVMH.

До сих пор китайские потребители составляли около трети от мирового спроса на их товары. В целом в Китае на фоне падающего фондового рынка ослаб и индекс потребительской уверенности — что приведет в первую очередь к снижению спроса на «люкс».

Напомним, «торговые войны» между Китаем и США были инициированы последними по инициативе команды президента США Дональда Трампа с целью выправления внешнеторгового баланса, который сильно «завален» в сторону импорта китайской продукции в США.

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Подобные действия вызвали крайнее неодобрение со стороны Китая, которому выгодна «свободная торговля» в виду обладая преимуществами над конкурентами.

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