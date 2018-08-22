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Министр экономики Италии едет в Китай за инвесторами

Экономика

Второй важнейший для Италии вопрос – китайские вложения в итальянские ценные бумаги

Рим, 22 августа 2018, 11:06 — REGNUM  С 28 августа по 2 сентября министр экономики Италии Джованни Триа и заместитель министра экономического развития Микеле Джерачи совершат визит в Китай, сообщает издание Lettera 43 в среду, 22 августа.

Целью министра экономики будет заинтересовать Китай в покупке итальянских государственных ценных бумаг, а целью Джерачи — привлечь новые инвестиции, отмечает издание.

Сейчас по уровню китайских инвестиций Италия втрое уступает, к примеру, Великобритании — за последнее десятилетие общий объем инвестиций составил 25 млрд долларов против 75 млрд.

Кроме того, целью итальянских политиков будет способствовать увеличению туристического потока из Китая в Италию, а также экспорта итальянских товаров в Китай: сейчас по этому показателю Италия проигрывает Швейцарии в два раза, а Германии — в пять.

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Экономика Италии
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