Посетители Макао во II квартале 2018 года тратились на 20% более охотно

Макао, Китай, , 11:02 — REGNUM Общие траты посетителей китайского специального административного района Макао во втором квартале 2018 года выросли на 20% в сравнении с тем же периодом 2017 года и на 0,5% в сравнении с первым кварталом, сообщает 22 августа газета China Daily.

Согласно последним статистическим данным, в общей сложности посетители Макао потратили там порядка 16,5 млрд патака (около $2.04 млрд). При этом, посетители, приехавшие на день и остановившиеся здесь с проживанием, потратили на 32,7% и 17,4% больше денег в сравнении со вторым кварталом 2017 года соответственно.

Напомним, что Макао является специальным административным районом Китая (Аомынь). Население его чуть меньше 600 тыс. человек. С 1862 года район был португальской колонией, а в 1999 году суверенитет над ним был возвращён Китаю на особых условиях автономии. Является единственной разрешенной в Китае игорной зоной.