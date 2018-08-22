Китай задумался о высокоскоростной магистрали из Владивостока

Владивосток, , 12:24 — REGNUM Китай готов строить высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) из приграничного города Суйфэньхэ во Владивосток, заявил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Китайская компания признала рентабельность проекта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Китайская компания на сегодняшний день разработала практически полностью технико-экономическое обоснование (ТЭО). Причем мы его сейчас посмотрели, — оно достаточно глубокое с учетом изучения ситуации как в приграничных районах Китая, так и на Дальнем Востоке», — заявил Юрий Трутнев по итогам заседания российско-китайской межправкомиссии.

Высокоскоростная железнодорожная магистраль протяженностью 180 километров оценивается в 7 млрд долларов.

Вице-премьер добавил, что китайская сторона всё очень детально посмотрела и пришла к выводу, что строительство ВСМ рентабельно.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай является ключевым партнером России, в частности Дальнего Востока и Забайкалья, и лидеры стран готовы сотрудничать в вопросе развития двусторонних отношений.

Так, уже в сентябре президент РоссииВладимир Путини председатель КНР Си Цзиньпин встретятся в рамках участия в Восточном экономическом форуме во Владивостоке

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