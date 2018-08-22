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Газовики Оренбуржья проверят трубопроводы до наступления холодов

Экономика

В общей сложности будет проверено более двух тысяч единиц запорной арматуры

Газовики Оренбуржья проверят трубопроводы до наступления холодов
Иллюстрация: Chto-proishodit.ru
Газопровод

Оренбург, 22 августа 2018, 10:47 — REGNUM  Специалисты компании «Газпром добыча Оренбург» проводят подготовку соединительных продуктопроводов к работе в осенне-зимний период. Предполагается, что в общей сложности будет проверено более двух тысяч единиц линейной запорной арматуры, сообщает 22 августа пресс-служба предприятия.

Отмечается, что на нефтепроводе Оренбург — Салават, по которому осуществляется транспортировка нефти Царичанского месторождения, работа уже завершена. В настоящее время ведется опробование линейных кранов на этанопроводе Оренбург — Казань и продуктопроводе Оренбург — Шкапово — Туймазы.

Диаметр проверяемых трубопроводов — до 1000 мм. Бригады линейных производственных управлений ежедневно выезжают на участки, расположенные в Оренбургской и Самарской областях, Башкирии и Татарии.

На предприятии пояснили, что проверка необходима для удаленного контроля работы арматуры. Благодаря современному оснащению, диспетчер, находясь в сотнях километров от участков, сможет в любой момент с помощью линейной телемеханики привести арматуру в нужное положение.

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Газодобыча и транспортировка газа
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