С начала года должники заплатили в бюджет России более 20 млрд рублей — ФНС

Москва, , 10:35 — REGNUM За семь месяцев 2018 года компании-должники в России самостоятельно выплатили в бюджет более 20 млрд рублей по налогам, чтобы не входить в банкротство, сообщают 22 августа «Ведомости» со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС).

По данным издания, еще три миллиарда рублей должники заплатили путем заключения мирового соглашения с ФНС, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года. Всего за весь прошлый год от таких соглашений бюджет получил 4,2 млрд рублей.

В ведомстве связывают рост таких показателей с ужесточением процедуры банкротства и развитием субсидиарной ответственности, которая позволяет взыскивать долги компаний-банкротов с контролирующих их лиц.

Напомним, по информации ФНС, налоги на добавленную стоимость являются самыми «неуплачиваемыми» налогами в России — из общей суммы доначисленных по результатам проверок в 2017 году платежей на НДС пришлось свыше 50% или 189,5 млрд рублей. Также нарушения налогового законодательства России компаниями связаны с налогом на прибыль организаций. Они составили более 30% от доначисленных платежей (120,6 млрд рублей).

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