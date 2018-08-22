«Пенсионный возраст – это когда человек исчерпал свою трудоспособность»

Хабаровск, , 10:34 — REGNUM Необходимость изменения пенсионного законодательства, и в частности повышение пенсионного возраста, назрела, для страны это очень важно. Исходя из резолюции, которая была принята на парламентских слушаниях в Государственной думе РФ, многие внесенные на обсуждение предложения были услышаны и приняты, заявила корреспонденту ИА REGNUM председатель постоянного комитета по социальной защите населения и здравоохранению Законодательной думы Хабаровского края Ирина Штепа.

Что важно при повышении пенсионного возраста — это момент трудоустройства и состояние здоровья людей. Должны быть обеспечены рабочие места людям предпенсионного возраста. После 40 лет найти работу очень трудно, поэтому необходима поддерживающая экономически работодателей программа. Также должна быть доступна медицинская помощь, необходимо проводить диспансеризацию людей преклонного возраста, причем не раз в три года, а ежегодно. При этом сами граждане тоже должны следить за своим здоровьем и вести здоровый образ жизни, который должен прививаться родителями и школой с детства.

«А в целом в обществе надо изменить отношение к людям пенсионного возраста, ведь это люди высокопрофессиональные, ответственные, работу менять не будут, поэтому программа их занятости — очень важный момент. Пенсионный возраст — это когда человек исчерпал свой лимит, свою трудоспособность. 55 и 60 лет нельзя назвать возрастом, когда у человека не сил трудиться. Пенсия — это пособие, на тот случай, когда возможность трудиться исчерпана, и пособие дается, чтобы человек смог и далее поддерживать свою жизнь», — высказала свое мнение Штепа.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»