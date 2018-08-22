«Азимут» запускает новые рейсы из ростовского аэропорта «Платов»

Ростов-на-Дону, , 10:25 — REGNUM Открыта продажа авиабилетов на рейсы из Ростова-на-Дону в столицы Армении и Киргизии. Воздушное сообщение с Ереваном и Бишкеком наладит базовый перевозчик международного аэропорта «Платов» — «Азимут». Об этом сообщается в городском сообществе «Ростов-Транспорт».

Отправиться в Бишкек можно будет один раз в неделю, начиная с 28 сентября. Рейсы будут выполняться по пятницам. Обратный вылет запланирован по субботам. Минимальная стоимость билета без багажа составляет 6 тыс. 85 рублей.

С 1 октября трижды в неделю — по понедельникам, средам и пятницам — пассажиры ростовского аэропорта смогут улететь в Ереван. Минимальная стоимость — 2 тыс. 265 рублей.

Отмечается, что в Бишкек прямых рейсов из Ростова-на-Дону ранее не было.

ИА REGNUM напоминает, что в 2016 году было принято решение сделать авиакомпанию «Азимут» базовым перевозчиком в новом международном аэропорту «Платов». Эту идею одобрил президент России Владимир Путин. В марте 2017 года компания переехала из Краснодара в Ростов-на-Дону. Первые авиарейсы новая российская авиакомпания совершила в сентябре 2017 года.

«Азимут» планирует выйти на международные авиарейсы не позднее чем через два года. Согласно российскому законодательству, до международных полетов необходимо не менее двух лет «отлетать» в России. На сегодняшний день компания выполняет авиаперевозки на самолётах Sukhoi Superjet-100. Базовый перевозчик «Платова» уже открыл прямые рейсы в Москву, Калугу, Казань, Махачкалу, Нижний Новгород, Новосибирск, Самару, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Элисту и Уфу.

Ранее по теме: Воздушное сообщение: «Азимут» открывает рейсы из Ростова-на-Дону в Калугу