Реальные доходы оренбуржцев замерли на уровне 2017 года

Оренбург, , 10:06 — REGNUM В Оренбургской области объем денежных доходов населения в первом полугодии 2018 года сложился в размере 265,9 млрд рублей. Денежные расходы населения составили 249,9 млрд рублей, а среднедушевые денежные доходы — 22 411,7 рубля в месяц, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбургстате.

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по оценке, в январе-июне 2018 года остались на уровне января-июня 2017 года (без учета выплаты пенсионерам в размере 5 тыс. рублей.

Добавим, по данным органа статистики, год назад (по итогам первого полугодия 2017 года) объем номинальных доходов местного населения составил 267,3 млрд рублей (рост 4%), а расходов — 252,3 млрд рублей (рост 2,8%). Среднедушевые денежные доходы населения Оренбургской области по сравнению с первым полугодием 2016 года выросли на 4,3% и составили 22 388,9 рубля в месяц.

Примечательно, что ещё в июне-мае 2018 года в регионе отмечался рост доходов населения — на 0,8%, однако июнь внёс коррективы и в Оренбургстате сообщили о стагнации реальных доходов оренбружцев.

При этом отмечено увеличение потребительских расходов и расходов на обязательные платежи, где весомую долю занимает оплата жилищно-коммунальных услуг. При сложившейся экономической ситуации жители региона стали меньше экономить. «Накопительные» статьи расходов сократились на 3,2%.