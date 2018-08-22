Европа готовится отобрать у Украины ГТС: обзор энергетики

Андрей Стеценко, , 13:15 — REGNUM

Газ

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 20 августа составляют 13,98 млрд кубометров. Таким образом, запасы природного газа в ПХГ с 13 августа выросли на 426 млн кубометров, т. е. темпы закачки в эти дни составляли в среднем 53 млн кубометров в сутки. Украина по запасам газа всё ещё отстаёт от показателей прошлого года: в 2017-м на это время было закачано на 300 млн кубометров больше. Напомним, в грядущий осенне-зимний сезон Киев собирается войти с запасами на уровне 17 млрд кубометров топлива.

У государственной компании «Укргаздобыча» («УГД») арестовали счета в обеспечение судебного иска. Истец (компания «Центр финансового лизинга») считает, что дочерняя компания УГД («Карпатыгаз») нарушила соглашение о совместной добыче, и требует выплаты 261 млн грн. «Укргаздобыча» выразила удивление скоростью действий суда и судебных исполнителей — арест был наложен всего за один день. Разбирательства продолжаются.

С подобной ситуацией «Укргаздобыча» сталкивается не впервые. В прошлом году счета госкомпании арестовывали по требованию компании «Арабский энергетический альянс».

Компания «Нафтогаз Украины» в очередной раз повысила тариф на газ для промышленности. Первой категории потребителей (покупают более 50 тыс. кубометров в месяц) теперь придётся платить 10 600 грн в месяц за 1 тыс. кубометров (+4%), остальным — 11 594 грн/тыс. кубометров (+4,6%).

Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко предупреждает, что при сохранении текущего уровня добычи (без инвестиций, разработки новых месторождений, интенсификации добычи на существующих и т. п.) газ собственной добычи на Украине закончится уже через 15 лет.

«…У нас есть огромный потенциал увеличения добычи. Если посмотреть на соотношение объемов добычи и запасов, которые у нас есть, — у нас это соотношение является лучшим среди практически всех европейских стран и многих стран в мире. То есть у нас запасов хватает примерно на 15 лет, уже существующих, не говоря о том, что мы можем на самом деле увеличить ресурсную базу», — рассказал он в эфире телеканала «Прямой».

В качестве примера Витренко привёл прошлый год (добыча газа выросла на 4,4% в сравнении с 2016 годом). Учитывая уровень добычи, 4,4% — это примерно плюс 1 млрд кубометров. Однако даже таким результатом в «Нафтогазе» гордятся — самый высокий за последние 23 года.

Пока же, как видим, счета «Укргаздобычи» под арестом, а добыча растёт в основном за счёт частных компаний. Так, в «ДТЭК Энерго» Рината Ахметова на днях заявили о бурении двух новых газовых скважин. А Burisma Group (подконтрольна бывшему министру экологии Николаю Злочевскому) заявила об открытии нового месторождения в Харьковской области.

«При испытании скважины получены промышленные суточные дебиты — более 200 тыс. кубометров газа», — приводит пресс-служба компании слова исполнительного директора Burisma Group Тараса Бурдейного.

Также в пресс-службе отметили, что это уже второе крупное месторождение газа, открытое с начала года. Первое открыла «Укргаздобыча» в этой же области.

Экс-министр экономики Виктор Суслов в эфире «112» высказал очень непопулярную на Украине точку зрения — предложил вернуться к обсуждению с РФ газотранспортного консорциума:

«Если бы был создан консорциум, это бы гарантировало Украине сохранение транзита… Но наша власть пока не демонстрирует реальных шагов для этого, мне кажется, ей это неприятно. Для этого нужно вступать в переговоры с РФ и России уступить треть собственности на эту трубу».

К сожалению, Виктор Суслов не уточняет, от чего эту треть нужно считать, ведь разброс оценок стоимости ГТС Украины — от 10 до 200 млрд долл. Напомним, что в своё время белорусский участок «трубы» был куплен «Газпромом» за 5 млрд долл. Сравнивать их, конечно, не имеет смысла — износ и протяжённость просто несопоставимы: транзитный маршрут ГТС Белоруссии — «Ямал — Европа», закладывался в 90-е годы, а вводился в эксплуатацию во второй половине 2000-х. Тогда как ГТС Украины строилась ещё во времена СССР. Впрочем, дело даже не в этом, а в том, что говорить о газотранспортном консорциуме с Украиной имело смысл разве что при Леониде Кучме, т. е. лет 20 назад.

Политолог Алексей Голобуцкий предполагает, что Киеву и МВФ удалось договориться по вопросу повышения цен на газ для населения. Маркером такой договорённости он считает обнародованную дату приезда миссии Фонда на Украину (16 сентября). Мол, если бы не было договорённости, то и ехать было бы незачем — пояснил он корреспонденту УНИАН.

Канцлер Германии Ангела Меркель неоднократно выступала за сохранение транзита газа в Европу по украинскому маршруту. В июле Берлин даже стал площадкой для трёхсторонних переговоров (Россия, Украина, ЕС) по этому вопросу. Однако на днях в Берлине заявили, что и сама Украина должна для этого кое-что сделать. Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт во время брифинга упомянул, что Украина должна модернизировать для этого свою ГТС.

В шахматах это называется «вилка». Украина в принципе не может модернизировать трубу — слишком велики затраты. Пять лет назад Украиной они оценивались в 5,3 млрд долл., в Москве считали, что эта оценка занижена втрое. Консорциума с РФ Украина также не создаст. Остаётся два варианта: потерять транзит или согласиться на консорциум с ЕС. Причём на условиях последнего — европейцы буквально смогут выдвигать любые условия, вплоть до полного «отжатия» актива.

Кризис ЖКХ

Министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко наконец произнёс фразу, которой как огня боялись его предшественники.

«Мы всё же хотели бы отходить от централизованного горячего водоснабжения», — цитирует его слова информагентство «Украинские новости».

Собственно, отходить-то особенно не придётся: во многих городах Украины горячее водоснабжение уже давно индивидуальное (во Львове и холодная-то вода по часам — вот уж где отошли на славу!). Т. е. эти слова звучат для жителей Киева, Харькова, Запорожья и ещё ряда городов, где ещё сохранились и работают ТЭЦ.

«Во многих городах на сегодняшний день уже практически централизованное водоснабжение отсутствует», — министр не стал уточнять, что отсутствует оно в т. ч. по вине тех, кто сидит в правительстве.

Впрочем, деградация началась задолго до победы т.н. «евромайдана», и заявленный «отход» — лишь констатация, что теперь даже города с относительно неплохой инфраструктурой и (прежде) платежеспособным населением более не могут позволить себе такую роскошь, как централизованное водоснабжение. Кстати, города-спутники Киева — туда постепенно мигрируют как сами киевляне, так и жители регионов — сплошь на самообеспечении. Отдельные новостройки в столице также строятся с автономным отоплением. Застройщики даже жертвуют этажностью, чтобы иметь возможность установить индивидуальное отопление и горячее водоснабжение в квартирах (по нормам строительства газовые котлы нельзя устанавливать в домах с этажностью 9 и выше).

Отдельные районы правого берега Киева по факту уже несколько лет лишены горячего водоснабжения с мая по октябрь — ноябрь: дорого. И в течение ближайших 5−10 лет эти районы столицы, скорее, всего перейдут на одну из предложенных министром схем (индивидуальное, квартальное, районное отопление).

Это подтверждают и чиновники. Первый заместитель председателя Киевской государственной горадминистрации Николай Поворозник информирует, что вопрос теплообеспечения столицы не решён до сих пор:

«До сих пор отсутствует соглашение на поставку природного газа между «Нафтогаз Украины» и КП «Киевтеплоэнерго» из-за нерешённого вопроса задолженности «Киевэнерго» за потреблённый природный газ».

Т. е. правобережный Киев, как и в прошлом году, будет сидеть без горячей воды до начала отопительного сезона. Постепенно это становится нормой.

Электроэнергия

По состоянию на 20 августа суммарные запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ Украины увеличились до 1,725 млн тонн (+47 тыс. тонн). Это на 280 тыс. тонн меньше, чем год назад.

В предпраздничный день, 23 августа, Нацкомиссия по регулированию рынка энергетики и коммунальных услуг собирается обсудить важнейший документ — проект постановления об отмене скандальной формулы «Роттердам+». Мотивация — вступление в действие закона о рынке электроэнергии, из-за чего теряют силу сразу несколько нормативных документов — в т.ч. и постановление НКРЭКУ от 3 марта 2016 года, которое как раз и внедрило на энергорынок Украины эту формулу.

«Некоторые документы теряют силу с апреля 2019 года, а некоторые — с 1 июля 2019 года, с даты введения новой модели рынка. Некоторыми документами мы будем пользоваться к полномасштабному внедрению нового рынка, потому что еще есть переходные периоды, в течение которых невозможно все одновременно отменить. И необходимо правильно формировать, в частности, свою тарифную политику», — пояснила через пресс-службу глава НКРЭКУ Оксана Кривенко.

При этом не исключено, что на переходной период стоимость угля и её производные (стоимость покупки угля украинской добычи) будут определяться в ручном режиме. Глава комиссии говорит, что попросту нет смысла разрабатывать новый документ:

«Период прохождения одного регуляторного акта в среднем занимает три месяца. Ещё срок его осуществления. Понимая, что у нас осталось совсем немного времени, разрабатывать новые документы, обсуждать, дискутировать по ним — это полгода. Какой смысл что-то разрабатывать полгода, если потом через два месяца оно потеряет действие?»

Эксперты уже предупреждают, что этот переходной период и ручной режим могут аукнуться потребителям скачком тарифа.

«Существующая переходная квазирыночная модель украинского энергорынка, частью которой и является так называемая формула «Роттердам+», выполняла сдерживающую функцию роста тарифов. В течение последних двух лет именно за счет существующей методики население получало возможность пользоваться низкой ценой на электроэнергию. По предварительным подсчетам, население ежегодно экономило до 40 млрд грн. В то же время в условиях дальнейшей пассивности правительства есть риск трехкратного повышения стоимости электроэнергии для населения — до уровня 2,6−3,6 грн/кВт-час», — комментирует ситуацию член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Эксперт предполагает, что энергорынок Украины перейдёт на принцип маржинальной цены:

«Простыми словами, если АЭС предлагают цену продажи электроэнергии на уровне 0,50 грн, а ТЭС и ТЭЦ — 1,75 грн, то после завершения торгов и ТЭС, и АЭС получают по 1,75 грн», — поясняет он.

«Энергоатому» это, конечно, выгодно, атомщики о таких тарифах и не мечтали. Но заплатят за это потребители. Крупная промышленность будет платить 2,9−3 грн/кВт•ч (+0,8−0,9 грн к текущему тарифу), малая промышленность и средний бизнес — 3,4 грн/кВт•ч (+0,8 грн). Обычный потребитель (семья с расходом 200 кВт•ч в месяц), по расчётам Корольчука, при переходе на рыночное ценообразование будет платить за электроэнергию 620 грн в месяц (+362 грн от нынешней цены).

Оценка его коллеги Дмитрия Марунича даже более радикальна.

«При биржевой торговле цена электроэнергии для всех категорий потребителей вырастет. Для промышленных потребителей рост в зависимости от класса напряжения составит 28−36% при существующих затратах на производство. Для населения рост будет троекратным», — заявил он во время пресс-конференции.

В НКРЭКУ также уточнили, что практически во всех областях Украины уже создали энергосбыты — к ним от облэнерго перейдёт функция продажи электроэнергии потребителям:

«По состоянию на 1 августа… были созданы соответствующие субъекты хозяйствования, которые получили лицензии на поставку электроэнергии и которые в течение двух лет выполняют функции поставщика универсальных услуг на закрепленной территории».

Пресс-служба «ДТЭК Энерго» сообщает, что за семь месяцев текущего года её электростанции нарастили производство электроэнергии из угля марки «Г» до 15,9 млрд кВт•ч (+11% к аналогичному периоду прошлого года). С одной стороны, это, конечно, результат программы холдинга по переводу энергоблоков с антрацита на уголь марки «Г» — о чём и рапортует пресс-служба. Однако, как мы помним, производство электроэнергии тепловыми станциями в этом году примерно на 20% больше, чем в прошлом. Соответственно, часть этого прироста объясняется общим увеличением нагрузки на теплоэнергетику.

Впрочем, было бы неверно говорить, что результатов вообще нет:

«Реализация проекта перевода блоков ДТЭК Приднепровской ТЭС позволила снизить наши потребности в антраците более чем на 0,5 млн тонн с начала года. Украина всё больше использует собственного угля для производства электроэнергии. Это стимулирует добывающую отрасль развиваться, а также, бесспорно, — повышает энергонезависимость государства», — цитирует пресс-служба директора по генерации электроэнергии «ДТЭК Энерго» Сергея Куриленко.

Иностранцы продолжают вкладываться в развитие ВИЭ на Украине. В этот раз международная компания Modus Group заявила о намерении инвестировать 30 млн евро в солнечную электростанцию в Житомирской области. Заявленная установленная мощность — 35 МВт. Ожидается, что станция позволит генерировать 45 млн кВт•ч электроэнергии в год.

Уголь

Украинские шахтёры устали стучать касками у здания правительства и решили постучаться в Международную организацию труда, которая является структурным подразделением ООН. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

В частности, он информирует, что долги перед шахтёрами сегодня — около 1 млрд грн, а к концу месяца задолженность вырастет до 1,5 млрд грн. Обещанных властью 1,4 млрд грн (за их выделение Верховная рада голосовала ещё месяц назад, перед уходом на каникулы) шахтёры пока не дождались — президент Украины Пётр Порошенко подписал этот закон только 17 августа. Более того, работникам некоторых шахт государство задолжало ещё с 2015 года.

«На Украине нарушается Конвенция МОТ о праве на вознаграждение за свой труд… Таким образом, мы задействовали очень сильный механизм, чтобы ситуация, в конце концов, сдвинулась с места… у горняков не остается другого выхода, как прибегать к протестным акциям», — сообщил Волынец.

Напомним, ещё 1 млрд грн правительство обещало угольной отрасли в виде инвестиций. На них собираются запустить три новые лавы на шахтах «Капитальная», «Кураховская» и шахтоуправлении «Южнодонбасское №1». По словам вице-премьер-министра Владимира Кистиона, лавы начнут работу уже к концу текущего года.

Пресс-служба «Укрзализници», отвечая на обвинения в задержках перевозки угля, сообщает, что за январь — июль подразделения компании перевезли 12,3 млн тонн угля, что практически соответствует прошлогоднему показателю (12,4 млн тонн). В ответ на это хотелось бы отметить два момента. Во-первых, для Украины сегодня существенна разница даже в 0,1 млн тонн. Как известно, запасы угля на ТЭС и ТЭЦ примерно на 20% ниже прошлогодних. Во-вторых, как уже сообщалось, в этом году украинская теплоэнергетика работает на 20% интенсивнее, чем в прошлом. А поставки, как видим, на уровне прошлого года и даже ниже.

Нефть

В Госслужбе геологии и недр сообщают, что обнаружили на шельфе Чёрного моря нефть и газ (этим летом единственное украинское судно «Искатель», способное выполнять работы такого рода, выходило на разведку). Однако с оценкой разведанных запасов возникают сложности.

«Поскольку в течение последних лет годовой бюджет Госгеонедр на выполнение геологоразведочных работ в отрасли составляет лишь 100 млн грн, то конечные сроки завершения исследований будут зависеть, прежде всего, от уровня их финансирования. Поэтому и вопрос относительно поискового бурения на указанной территории сегодня не стоит», — говорится в заявлении ведомства.

В «Укртранснафте» предупредили, что у же с I квартала будущего года планируют поднять тариф на транзит нефти через систему своих нефтепроводов. Правда, на сколько именно вырастет тариф — ещё неизвестно, поскольку решение ещё не утверждено. К тому же оно требует утверждения НКРЭКУ, а там тариф могут скорректировать.

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