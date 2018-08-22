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Завод L'Oréal в Калужской области получил сертификат зеленого строительства

Экономика

Соблюдение экологических стандартов уменьшило энергопотребление здания на 46%

Калуга, 22 августа 2018, 09:52 — REGNUM  Новая часть косметической фабрики L'Oréal в индустриальном парке «Ворсино» (Калужская область) прошла процедуру оценки строительства зданий по системе экологической сертификации LEED, сообщает 22 августа пресс-служба Агентства регионального развития Калужской области.

Реализация проекта расширения производства на фабрике началась в 2015 году. К имеющимся площадям в 10 тыс. кв. м. добавились еще 13,7 тыс., что позволило увеличить объем производства в два раза, запустить производство новых продуктов. Первые тесты оборудования в новых помещениях были проведены в июле 2017 года.

«Соблюдение принципов зеленого строительства позволило сократить энергопотребление здания на 46%, выбросы парниковых газов сокращены с 1300 до 600 тонн в год», — говорится в сообщении.

Во время процедуры сертификации компания набрала 80 баллов из 110, получив сертификат LEED v4 уровня Platinum от Американского совета по зеленому строительству.

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Химическая промышленность
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