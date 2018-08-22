Регионы ДФО раздают кредиты, а муниципалитеты продолжают брать

Якутск, , 09:53 — REGNUM Суммарный объём госдолга дальневосточных регионов снизился на более, чем на 2 млрд рублей и по последним данным Минфина РФ составляет 170,3 млрд. Почти на 1 млрд рублей уменьшились задолженность Амурской области, на 600 млн — Якутии, на 400 млн — Магаданской области и на 100 млн — ЕАО, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В итоге госдолг лидера по объёму задолженности ДФО — Якутии — по данным на 1 августа 2018 года составил 54,6 млрд рублей. Второе место у Хабаровского края, который набрал 46,6 млрд рублей кредитов — за июль их сумма не изменилась. У Амурской области 27,7 млрд рублей задолженности, у Магаданской — 15,7 млрд рублей, у Чукотской автономии — 10,4 млрд.

Не выросли и не уменьшились долги Приморья и Камчатки, они составляют 5,4 и 4,2 млрд рублей соответственно. Еврейская автономия должна федеральному бюджету и банкам 5,6 млрд рублей, у Сахалина долгов нет совсем.

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Зато увеличивается суммарный долг районных администраций дальневосточных регионов. По данным на 1 августа, он составил 18,1 млрд рублей и вырос на полмиллиарда. Увеличились объёмы кредитов районов Якутии (на 500 млн до 3,3 млрд рублей), Магаданской области (на 200 млн до 2,2 млрд), Приморья (на 100 млн до 4,3 млрд). Снизили объёмы кредитов муниципалитеты Амурской области и Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, за июнь госдолг субъектов Дальневосточного федерального округа вырос на 5,7 млрд рублей. Снижения суммы кредитов в июне не продемонстрировал ни один из субъектов ДФО, а больше всех кредитов набрал Хабаровский край.