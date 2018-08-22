Южный ход Транссиба и транспортный коридор: итоги встречи Зимина с Путиным

Абакан, , 09:34 — REGNUM На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, состоявшейся 20 августа, глава Хакасии Виктор Зимин затронул несколько важных для региона тем. Вернувшись в Хакасию, 21 августа Зимин прокомментировал итоги встречи. В частности, он отметил, что глава государства поддержал проект строительства автотранспортного коридора Абакан — Бийск.

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, реализация этого проекта «затрагивает интересы сразу нескольких сибирских регионов». Он предполагает, что Хакасия, юг Красноярского края и Тува будут кратчайшим путём соединены с Кемеровской и Новосибирской областями, Алтайским краем и Республикой Алтай. Этот проект предстоит обсудить с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом. Стоимость строительства транспортного коридора, который призван расширить экономические связи между сибирскими регионами и увеличить турпоток, не уточняется.

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Кроме того, комиссия при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности по поручению Владимира Путина прорабатывает решения о поддержке на федеральном уровне проекта по развитию южного хода Транссиба.

«За этим стоит развитие экономики и социальной сферы региона, увеличение доходной части бюджетов всех уровней, а также создание новых рабочих мест», — говорится в сообщении правительства Хакасии.

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Ещё одна тема, которую обсудили глава Хакасии и президент России, — перевод республики в особую тарифную зон, что позволит понизить тариф для бизнеса.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, встреча президента РФ Владимира Путина с главой Хакасии Виктором Зиминым состоялась 20 августа в Ново-Огарёво. Зимин проинформировал главу государства о социально-экономической ситуации в республике.

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Комментируя итоги встречи, глава Хакасии также сообщил, что Владимир Путин поддержал просьбу властей республики о строительстве в Абакане крытой ледовой арены с трибунами на 3 тысячи мест.

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