Банкротство за автобус: кредиторы добрались до «Башкиравтодора»

Уфа, , 09:30 — REGNUM Следом за аналогичными компаниями в Чувашии и Татарии, ведущее предприятие дорожной отрасли Башкирии, существующее с 1924 года, обслуживающее свыше 24 тыс. км дорог, более 1 600 мостов и путепроводов, АО «Башкиравтодор» требуют признать банкротом. В Арбитражный суд Башкирии соответствующий иск поступил от ООО «Торговый дом «Промдинамика», но дело к производству пока не принято и дата заседания по рассмотрению обоснованности требований не назначено, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сумма претензий к компании составляет3 414 508,66 рубля. 28 мая 2018 года истец выиграл гражданский иск к «Башкиравтодору» «о взыскании задолженности в размере 3 333 000 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 26 709 рублей 66 копеек». ООО поставило по договору купли-продажи от января 2018 году дорожникам вахтовый автобус «Урал» 2017 года выпуска. Покупатель не выплатил стоимость покупки, что и послужило основание для подачи обоих исков.

По информации с официального сайта АО, оно является преемником предприятия «Башмест», созданного в 1924 году постановлением республиканских властей. Ему были переданы «весь дорожный инвентарь, имущество, материалы отдела шоссейных и грунтовых дорог, а также все кредиты на дорожное строительство».

"Крупнейший дорожный холдинг региона обслуживает более 24 000 км дорог, свыше 1 600 мостов и путепроводов, около 17 000 водопропускных труб. АО «Башкиравтодор» — мощный комплекс, в составе которого 54 дорожных ремонтно-строительных управления, завод по ремонту дорожно-строительных машин и оборудования «Ремстройдормаш», частное образовательное учреждение «Учебный центр», Управление подготовки производства», — отмечается на официальном сайте компании.

С осени 2017 года предприятие возглавляет бывший полномочный представитель Башкирии в Москве, экс-заместитель премьер-министра правительства республики Артур Шайнуров.

Долги АО в ближайшее время могут вырасти ещё на 25 448 234,82 рубля. Именно такую сумму с компании по иску, рассмотрение которого ещё не завершено, требует ООО «БашИнвестСтрой». Заседание суда назначено на 28 сентября 2018 года.

Напомним, аналогичные «Башкиравтодорогу» предприятия в Татарии и Чувашии уже находятся на этапе банкротства. АО «Проектно-ремонтно-строительное объединение «Татавтодор», созданное через реорганизацию одноимённого ГУП для строительства автодорог и автомагистралей, с марта 2016 года находится на этапе конкурсного производства.

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ОАО «Чувашавтодор», имеющее 85-летнюю историю, обанкрочено в апреле 2016 года и также на сегодня на этапе конкурсного производства. На момент рассмотрения ходатайства о переходе к последнему этапу в реестр кредиторов были включены требования на сумму свыше 928,314 млн рублей, из которых 769,274 млн рублей были обеспечены залогом имущества должника. Стоимость активов компании составляла тогда 638,38 млн рублей. В судебном решении уточнялось, что «в ходе финансового анализа выявлены признаки преднамеренного банкротства ОАО «Чувашавтодор». В апреле 2018 года была сделана попытка распродать имущество предприятия на сумму чуть более 709 млн рублей, чтобы расплатиться по части долгов.

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