Рубль остаётся уязвимым

Москва, , 09:29 — REGNUM Рубль 21 августа незначительно снизился в паре с долларом и более существенно — против евро, отражая настроения на Форексе, где давление на американскую валюту только усилилось. Так, пара доллар/рубль, которая достигала дневного максимума в районе 67,50 руб., завершила сессию немногим выше уровня 67 руб. Евро/рубль превысила области 77,50 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Немалую роль в умеренном ослаблении рубля сыграло существенное усиление давления на доллар. Валюта пострадала изначально от высказываний Трампа в адрес политики Федрезерва, а затем представитель Центробанка Каплан намекнул на меньшее количество повышений ставки, чем на данный момент ожидают рынки. Это «добило» доллар, который резко сдал позиции на международной арене и тем самым смягчил удар по рублю, который пострадал от возобновления покупок валюты для Миинфина.

«Тем не менее, российская валюта остается ослабленной и уязвимой в преддверии решения по новым санкциям. В зависимости от масштаба ограничений спекулянты, которые еще не избавились от рублей, активизируют распродажи, что выльется в новые минимумы, даже если доллар продолжит «хромать» на рынке Форекс. В случае проявления игрокам бурных эмоций, факторов налогового периода, слабеющего доллара и дорожающей нефти не хватит, чтобы компенсировать санкционное давление», — считает эксперт.

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