«Важно, что предложения общественности по пенсионной реформе учтут»

Сургут, Югра, , 09:23 — REGNUM Важно, чтобы обсуждения проведения пенсионной реформы на парламентских слушаниях в Государственной думе РФ привели к правильным и взвешенным решениям. Главное, что прозвучало, — будут учтены предложения общественности. Поэтому надеюсь, что законопроект выйдет с более эффективными поправками, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор муниципального автономного учреждения «Сургутская филармония», заместитель председателя Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Яков Черняк.

Пенсионная реформа — это большие социальные перемены для граждан. Объективные изменения в стране назрели. Вопрос — когда и как их запускать. Но ситуация неоднозначная, власти должны продумать все шаги очень хорошо. Также важно обсуждение в общественных организациях на местах.

«Принимать законопроект, конечно, нужно, но какой принять вариант повышения пенсионного возраста — более мягкий или более жесткий — требует обсуждения, и оно должно продолжаться и находить обратную связь с обществом», — высказал свое мнение Черняк.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»