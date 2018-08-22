Кисловодск стал лидером на Кавминводах по полученной сумме курортного сбора

Кисловодск, Ставропольский край, , 09:19 — REGNUM На Ставрополье продолжается эксперимент по курортному сбору. Наибольший объем средств удалось собрать в Кисловодске. За три месяца бюджет города уже получил от нововведения более 23 млн рублей.

На эти средства планируется благоустроить пешеходные зоны улиц Урицкого и Коминтерна, а также два сквера, где находятся памятники Ксении Ге и Дмитрию Тюленеву, сообщили в городской администрации.

Стоит отметить, что Кисловодск изначально выбился в лидеры по сумме, полученной от курортного сбора. Так, еще в июне, после первого месяца эксперимента по курортному сбору, регион Кавминвод пополнил краевой бюджет на 15,5 млн рублей. Из них от Кисловодска поступило около 6 млн рублей.

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Напомним, согласно плановым расчетам, к концу 2018 года Ставрополье намерено получить порядка 180 млн рублей дохода в результате взимания курортного сбора. Он ведется в крае пока в качестве эксперимента. Сумма, которую платит в бюджет края каждый отдыхающий за день пребывания на курортах КМВ, составляет 50 рублей. Для сравнения: на курортах Краснодарского края и Крыма эта сумма составляет 10 рублей в сутки с человека.

Согласно федеральному закону, эксперимент по взиманию курортного сбора проводится с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 года в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

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